古都・京都が最も華やぐ季節、それが秋です。世界遺産の寺社仏閣が、鮮やかな紅葉に包まれる姿はまさに息をのむ美しさ。多くの人々を魅了し続ける京都で、あなたが「好き＆行ってみたい」と思う紅葉名所はどこですか？All About編集部は2025年8月26日、全国10〜70代の男女200人を対象に、「紅葉名所」に関するアンケート調査を実施。今回は「好き＆行ってみたい京都の紅葉名所」ランキングの結果とともに、「All About」名所・旧跡