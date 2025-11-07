Image: Apple 「衛星通信Watch」爆誕です。いや、正しくは最新の「Apple Watch Ultra 3」には、衛星通信機能（緊急SOS用）はすでに実装されていたのですが、今回は通信サービスまでリンクしました。auのStarlinkを使った衛星データ通信「au Starlink Direct」がApple Watchへの対応を発表したのです。これにより、iPhoneの電源が切れていようとも、たとえ4G／5Gの電波が圏外だとしても、空が