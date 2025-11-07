ウクライナ出身の留学生がきょう（７日）岩国市の中学校を訪問し母国の文化を伝えました。きょう高森みどり中を訪問したのはウクライナ出身で福岡県の日本経済大学に通うマルティン・マルタさんとヴァウルク・ソフィアさんの2人です。長く戦争が続くウクライナ…2人はそんな母国が長い間大切にしてきた文化を知ってほしいと伝統的な祭りや民族衣装、食文化などを伝えました。（ヴァウルク・ソフィアさん）「日本の食べ物はウクライ