鹿児島県の特産品を集めたフェアがあすから県内各地のスーパーで行われます。「鹿児島のもの、わっぜうまかよ～」あす（８日）から2日間、アトラス萩店などで開かれる「鹿児島フェア」。「明治維新150年」をきっかけに始まったもので、今回で17回目です。並んでいるのは鹿児島が日本一の生産量を誇る、「豚」「うなぎ」「お茶」などおよそ80種類の特産品。きょう（７日）、売り込みに訪れていた鹿児島県の担当者