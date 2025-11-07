去年11月、新潟県津南町の公共施設でハンドジェルなどを盗んだ疑いで会社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、津南町に住む会社員の男(33)です。男は去年11月16日午後5時ごろから17日午前9時ごろまでの間、津南町の公共施設のトイレからハンドジェルなど5点（時価合計約920円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害を受けた公共施設からの届出で発覚。警察によりますと、ハンドジェルの他にハンドソ