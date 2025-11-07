◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦三菱自動車岡崎2―1Honda（2025年11月7日京セラD）昨年準優勝のHondaが延長10回タイブレークの末、三菱自動車岡崎にサヨナラ負けした。今秋ドラフト会議でDeNAから4位指名された片山皓心は先発して6回を3安打1失点。自身に勝敗はつかなかったが「初戦よりは準備してきたものを出せたと思います」と振り返った。日立一（茨城）から桐蔭横浜大を経て、今季が入社5年目。プロ入りする