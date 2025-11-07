【北京＝東慶一郎】中国国防省は７日、中国軍３隻目の空母「福建」が５日に南部・海南省三亜で就役したと発表した。艦載機の射出用に電磁式カタパルトを装備した初の中国空母で、これまでは米空母だけが実用化に成功していた。新たに早期警戒機の艦載運用が可能となる。台湾有事に際し米軍の接近を阻む能力を誇示する狙いもある。福建は満載排水量は８万トン超で、リニアモーターの原理で艦載機を射出する電磁式カタパルトを初