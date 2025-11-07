大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔氏が７日、自身のインスタグラムを更新。新車が納車された様子を投稿した。「新車がやっときたー！」と綴り、動画で公開した黒光りするビッグな車は新車価格１５００万〜２０１０万というレクサスＬＭ（ラグジュアリームーバー）。白鵬氏は満面の笑みを浮かべて記念撮影していた。コメント欄などでは「すごいカッコイイ」、「白鵬にピッタリのお車ですね！」、「最高ですね。横綱にピッタリの車で