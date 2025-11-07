吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす8日からの天気のポイントです。 小野：あす8日・土曜日は晴れますが、9日・日曜日、10日・月曜日は雨でしょう。来週も気温の差にご注意ください。8日朝9時の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われます。ただ、大陸には前線があります。あさって9日・日曜日になりますと… 小野：2つの前線と低気圧が進んで