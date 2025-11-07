手応え十分だ。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯初日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・０５点で首位発進。２位に９・３点差をつける圧巻の演技を見せた。最終滑走で氷上に立った坂本は冷静だった。「今日の公式練習と昨日の公式練習でマックスの緊張を味わっていたので、いい緊張