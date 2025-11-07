巨人がＧタウンとＧ球場室内で行っている若手主体の秋季キャンプが７日、第３クール初日を迎えた。この日も午前９時から約８時間の猛練習。室内での個別練習も含め全メニューが終わった午後５時には外は真っ暗で、隣接する遊園地よみうりランドのイルミネーションが輝いていた。この日のメニューは以下の通り。【野手】アップ、ランニング、キャッチボール、内・外野連係シートノック、チーム打撃チームプレー、投内連係、フ