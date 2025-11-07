お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんが７日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日の投稿に多くの反応が寄せられてる。インスタグラムに自身の幼少期の写真とともに「今日で４０歳を迎えました！」と報告。続けて「４０になって気づいた事は体のバランスはどう足掻いても覆せないということです」「また１年皆様宜しくお願いします」とつづった。この投稿に「また来年もこの写真見たいです」「金ちゃん可愛い」「ムチムチ」