ジェファーソンＦＲＢ副議長 政策金利が中立金利に近づく中、追加利下げは慎重に進めるべき 政府閉鎖によるデータ不足の可能性を指摘、投票判断は会合ごとに決定する 入手可能な情報は、ここ数カ月で経済に大きな変化はなかったこと示唆 ＡＩが経済をどう変えるかは、現時点では判断が早すぎる