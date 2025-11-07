ユーロドル一時１．１５６５レベル、ドル売り優勢に＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ユーロドルは1.1565レベルに本日の高値を更新している。ポンドドルは1.3120台へと反発し、ロンドン序盤の下げを解消した。ドル円はかろうじて153円台を維持している。 ドル指数は前日比下げに転じている。短期的なサポート水準である１０日線を試す動きとなっている。 EUR/USD1.1562GBP/USD1.3126USD