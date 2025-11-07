◇アジアプロ野球交流戦（2025年11月7日台湾・桃園）楽天の古賀康誠投手がKTウィズ戦に先発し、5回4安打1失点と好投した。初回先頭にいきなり三塁打を浴びたが、後続を断って無失点。1―0の5回に同点に追いつかれて降板し「イニングの入りがずっと良くなかったので、野手のリズムを作ることができなかったのが反省点です」と課題を口にした。台湾のマウンドには「球場は楽天モバイルパークに似ている雰囲気だなと感じま