中国が輸入停止としていた日本産のホタテ、輸入が再開されたことが7日、明らかになりました。喜ぶ人がいる一方で、複雑な思いを抱えている人もいました。■北海道産の冷凍ホタテ、中国に向けて出荷中国・北京にある日本料理店。7日、2年ぶりに明るい話題が届きました。──2年ぶりに日本産のホタテが中国に。日本料理蔵善小林金ニ社長「それはうれしい。北海道のホタテは味が違う」2023年に福島第一原発の処理水を放出して以降