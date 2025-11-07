9人組ダンスボーカルグループ超特急が7日、都内で映画「超特急The Movie RE：VE（リ：イヴ）」初日舞台あいさつに登壇した。今夏開催した過去最大規模のアリーナツアー「EVE」の映像作品。8公演で10万人を熱狂させたパフォーマンスを、ツアーの裏側や準備の様子とともに上映する。タカシ（29）は「なかなかライブに乗車できない方々にとってもいいきっかけになる。応援上映もあって、8号車（ファンの総称）にとっても最大限楽し