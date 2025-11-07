元AKB48、元FBS福岡放送のフリーアナウンサー小林茉里奈（29）が7日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。小林は「先日第一子となる男の子を出産いたしましたおかげさまで母子共に元気にしています！」と報告。「妊娠発表後、温かい祝福の言葉をかけてくださった皆さん本当にありがとうございます。初めての育児で戸惑うことも多いですが…夫と力を合わせて、私たちらしく、息子の成長を1日1日大切に噛み締めていきた