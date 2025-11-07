シンガーズハイが2026年11月24日、自身初となる日本武道館ワンマン公演を開催することが決定した。これは本日11月7日に東京・Zepp Hanedaで開催された全国ツアー＜HeartBreak tour 2025＞ファイナル公演にて発表されたものだ。日本武道館公演のチケットは、一般チケットほか、前方エリア確約＋サイン入りポスター付きの“CLUB HIGH会員限定 前方エリアシート”チケットも発売される。詳細はチケット受付ページにて。シンガーズハイ