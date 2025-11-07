時速36kmが、12月17日に新作EP『Around us』をリリースすることが決定した。◆時速36km 動画本作EPは、今秋リリースの「Happy」、リリースされたばかりの最新曲「Gazer」に加え、過去曲「tiny spark」のリアレンジ＆再録音バージョンを収録。そして、全て主役顔な新曲5曲を迎えた全8曲入りの作品になるという。レコーディングエンジニアにはくるり・スピッツ等を手がける郄山徹や、SUPER BEAVER等を手がける兼重哲哉を迎えた