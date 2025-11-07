ロックバンド「ドレスコーズ」が所属する事務所「スプートニクラボ」が同バンドに対する誹謗中傷などの迷惑行為に対して「弁護士と連携し、悪質な内容に対しては法的措置を厳正に講じてまいります」と7日、公式サイトで発表した。公式サイトで「迷惑行為について」として「現在SNS上において、所属アーティスト・ドレスコーズに対する悪質な誹謗中傷や、関係者を装って虚偽の情報を流すなどの迷惑行為を確認しております」と明