◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われ、女子ショートプログラム（SP）では前世界女王の坂本花織（シスメックス）が登場し、大歓声を浴びた。冒頭のトリプルルッツを着氷。その後のダブルアクセル、コンビネーションなどジャンプを見事にまとめた。終わった直後にはやり切