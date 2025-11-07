中国北京市で記者団の取材に答える滋賀県の三日月大造知事＝7日（共同）【北京共同】滋賀県の三日月大造知事は7日、中国北京市を訪問した。10日までの中国滞在中、友好協定を締結している湖南省を訪れ、企業視察や平和記念行事に参加する。三日月氏が団長を務める訪中団は県議会議長や高校生ら約150人で構成され、日中の自治体交流を深める。三日月氏は7日、北京の日本大使館で金杉憲治駐中国大使と面会した。記者団の取材に「