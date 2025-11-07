小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は2日目を終えた。12Rに登場した地元のエース、郡司浩平（35＝神奈川）。ラインで決めるべくロングスパートを敢行。番手の和田真久留は勝ったが、山田久徳に2着に割り込まれ、郡司自身は3着に沈んだ。石塚孝幸は4着。「（松井）宏佑がいいレースをしていたし、自分も負けじといいレースをしようと思った。出切ってから流し過ぎてしまった。余裕を持ちすぎたのが…。セッ