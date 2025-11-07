秋篠宮妃紀子さまは７日、東京都杉並区の劇場を訪れ、聴覚障害者による手話劇を鑑賞された。開催中の「手話のまち東京国際ろう芸術祭」のプログラムの一つで、紀子さまは、列車の中で偶然出会った２人のろう者の交流の物語を演じる役者らに手話で拍手を送られた。終演後には、役者らと懇談し「とても心に響きました。これからもご活躍をお祈りしています」と手話で伝えられていた。