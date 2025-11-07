コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月6日、自身のXを更新。“オン”と“オフ”、それぞれの姿を披露しました。【写真】阿波みなみの“オンとオフ”ショット「左の方が人間味があって好きだけどな」阿波さんは「インフルエンサーのオンとオフ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はどこかのエレベーターの中でたたずむ“オフ”の姿です。青い髪を1つにまとめ、すっぴんでしょんぼりした表情を見せています。2枚目はスロッ