フリーアナウンサーの竹内里奈（33）が結婚していたことを7日、自身のインスタグラムで報告した。また、第1子を出産したことも明かしている。竹内は「実は、少し前に結婚して、ことしの夏に赤ちゃんが産まれました」と結婚と第1子を出産していたことを報告した。第1子については「元気な女の子で母子共にすごく健康です」とし「毎日大切な時間を過ごしています」と伝えた。現在は「周りのサポートのおかげですでに仕事復帰