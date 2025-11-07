政府が、いまの国会に提出を検討している自衛官などの給与に関する改正案で、全ての年代の自衛官の基本給を引き上げることが分かりました。JNNが入手した政府がいまの国会に提出を検討している「防衛省の職員の給与等に関する法律」の改正案では、民間給与との差を解消するため、全ての自衛官の基本給を引き上げることとしています。具体的には、いずれも月額で▼高校を卒業した「2士」が23万9500円（1万4900円増）。▼自衛官候補