¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼«¿È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤òÊó¤¸¤¿¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»ï¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×µ­¼Ô¤ÎÌ¾»É¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï£´Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¸øÀßÈë½ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþÈñÍÑ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ë»ñ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖË¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ¬Àµ¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê