双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで、育児についての体験談を呼びかけています。 【写真を見る】【 中川翔子 】 “産後どのくらいでお外に？” “いつ頃仕事復帰？” フォロワーに経験談を呼びかける「新米ママにご教示下さいー！」翔子さんはまず「みなさんは産後どのぐらい経ってからお外に出ましたか？」「どのぐらい経ってからBabyとお外にお散歩に出ましたか？」