実証飛行する大型ドローン＝７日、相模総合補給廠（しょう）一部返還地次世代の乗り物としての利用が期待される大型ドローン「空飛ぶクルマ」の無人実証飛行が８、９の両日、相模総合補給廠一部返還地（相模原市中央区）で開催される屋外イベント「さがみはらフェスタ２０２５」で一般公開される。機体の運営会社によると、大型ドローンの飛行は県内では初めてという。大型ドローン「ＥＨ２１６ーＳ」は中国の新興企業「イーハ