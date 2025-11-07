フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、樋口新葉ノエビア）は５３・１５点で１０位と出遅れた。コンビネーションジャンプが大きく乱れるなど、不安視していたジャンプでミスが重なった。演技後は険しい表情を浮かべ「練習よりも緊張して、ジャンプのタイミングがずれてしまった。ミスをカバーしきれなくて悔しい」