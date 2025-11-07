静岡県は、インフルエンザの流行について、過去3番目に早く「注意報レベル」に達したと発表し、感染対策を呼びかけています。静岡県は7日、10月27日からの1週間で県内139の定点医療機関を対象とした1週間のインフルエンザ患者数は1医療機関あたり10.40人となり、注意報レベルの目安とされる10人を超えたと発表しました。この時期に注意報レベルになるのは記録が残る2006年以降で3番目に早いということです。なお、11月2日までの時