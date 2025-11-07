京都・祇園発の老舗「祇園辻利」から、“抹茶好きに捧ぐ最高峰のクリスマスケーキ”が登場しました。その名も「抹茶ショコラノエルプレミアム」。163年受け継がれてきた合組（ブレンド）技術で、日本唯一※1の“5種類の抹茶”を贅沢に重ねた至高の逸品です。11月7日（金）12時より数量限定で予約受付を開始。抹茶の旨味と香りを堪能できる、特別な一夜を演出してくれます♡ 抹茶が奏でる五重奏。「祇園辻利」から限定