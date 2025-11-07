「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」。ＪＲ松本駅（長野県松本市）で、約４０年にわたって列車の到着時に乗客を迎えてきた郷愁を誘うアナウンスが今月、音声設備の更新に伴って変更される。名物アナウンスが流れるのは、１６日の最終列車まで。「聞き納め」をしようと、全国から鉄道ファンらが集まっている。ＪＲ東日本長野支社によると、このアナウンスが使われ始めたのは、国鉄時代の１９８５年頃。声の主はオーディションで選ば