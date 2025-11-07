2025年10月、浜松市内の自宅で息子に暴行を加え、骨折させた疑いで、30歳の父親が警察に逮捕されました。息子は体の複数箇所を骨折する重傷です。 傷害の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区小池町の会社員の男(30)です。警察によりますと、男は10月中旬、自宅で、同居する息子に暴行を加え、けがを負わせた疑いがもたれています。医師の診断によると、息子は複数箇所の骨を折る重傷を負っていますが、命に別状はないとのことです