クマによる被害が全国で相次ぐ中、静岡県内の観光地もクマ問題に頭を悩ませています。島田市の宿泊施設に寄せられた複数の予約キャンセル。発端となったのはクマと勘違いされたSNSでの投稿でした。 【写真を見る】クマ投稿で“宿泊キャンセル” SNSで誤情報が拡散…観光地に打撃 野生動物が近づかない対策も【静岡】 ＜川根温泉ふれあいの泉 早尻浩樹 支配人＞ 「こちら、全部で4区画ある電源付きの車中泊サイトになります」