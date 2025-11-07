私はナナオ（33）。現在小学1年生のユキトと、4歳のハルトを育てています。私は少し前から、ユキトが入団していたクラブチームのママ友に紹介してもらって、ママさんバレーに通っています。先日、神経質で過保護な弟の嫁クミコ（28）さんに文句を言われて腹が立っているので、バレーボールでストレス発散させたいと思っています。私のまわりのママ友はクミコさんみたいに過保護ではないし、それで文句を言われたこともありません。