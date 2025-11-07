山形県米沢市の老舗温泉にクマが一時居座り、きょう昼ごろ、県内で初となる緊急銃猟で駆除されました。 【画像】ふすま、調理場など荒された場所は広範囲 経営者家族は昨夜、建物の中で不審な音を聞いたことから防火扉の奥に避難し一夜を明かしていたということです。壊されたふすま。棚が倒され、床に散乱しています。 老舗温泉旅館に侵入したクマ クマが侵入したのは米沢市大沢にある滑川温泉福島屋です。 きょう午前７時半