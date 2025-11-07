福岡県警戸畑署は7日、北九州市戸畑区の住民宅固定電話に同日午後3時ごろ、音声ガイダンスで不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。指示された番号を押すと、若い男に電話が変わり「遺失物を預かっているので、確認のため氏名と生年月日を教えてほしい」などと言われた。