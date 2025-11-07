優れた番組に贈られる日本民間放送連盟賞の表彰式が11月7日開かれ、SBSスペシャル「無限の檻～袴田巖さんと再審～」が最高賞のグランプリに輝きました。 【写真を見る】SBSスペシャル「無限の檻～袴田巖さんと再審～」がグランプリに 2025年日本民間放送連盟賞 テレビ教養・テレビバラエティでもSBS制作作品が優秀賞 日本民間放送連盟賞は2024年6月から2025年5月までに全国の民放で放送された番組を対象