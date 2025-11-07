11月7日午前、119番通報を受け、魚沼市の県道を緊急走行をしていた救急車のタイヤ1本が外れる事故がありました。この事故によるケガ人はいません。11月7日午前11時半過ぎ、体調不良を訴えた80代男性からの119番通報を受け、魚沼市堀之内の県道上を緊急走行していた救急車の左後輪のタイヤ1本が外れる事故がありました。当時救急車には3人の隊員が乗っていましたがいずれもけがはなく、またタイヤが外れたことによる物損事故やけが