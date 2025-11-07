線状降水帯が2回発生し、大雨特別警報が出された与論島の豪雨災害からあす8日で1年です。豪雨の爪痕が残る中、復興に取り組む島民の今を取材しました。 （記者）「1年前の大雨でこのあたりの道路が水没。その高さは腰を超え、胸のあたりまで達した」 鹿児島最南端の島、与論島。およそ5000人が暮らしています。被害額はおよそ2000万円 島でホームセンターを経営する白尾健勇さんです。当時の様子を鮮明に記憶してい