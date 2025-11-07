フランス・パリで6日、イスラエルの管弦楽団のコンサートの最中に発煙筒が投げ込まれるなどし、公演が一時中断しました。パリ市内のホールで行われていたイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートの最中に3回にわたって妨害行為が行われ、このうち2回で発煙筒が投げ込まれました。地元メディアによると、ホールの前では親パレスチナの活動家らが抗議活動をしていたほか、発煙筒が投げ込まれた際、「イスラエルは人殺しだ