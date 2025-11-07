8日（土）の天気全国的にお出かけ日和となりそうです。西日本は20℃以上で過ごしやすくなりますが、関東から北では日中も空気が冷たいでしょう。●西日本、沖縄朝から晴れますが、午後は雲が増え、九州では夜、雨の降るところがあるでしょう。日中は20℃以上のところがほとんどで、熊本や鹿児島では25℃の予想です。●東日本雲の広がる時間もありますが、各地で日差しが届くでしょう。雨の心配はありません。朝は一桁気温のところ