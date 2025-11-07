前の話を読む。サトコとミサが直接話し合うもお互いの主張は平行線のまま。どっちつかずのミチオの態度が事態の悪化に拍車をかけてしまい、ミサまで「一緒に住む」と言い出す。■女の闘いの舞台は同居へ■ミチオはどうしたいの!?■え？本気？■フォローできません…ミサの「私も一緒に住む」という宣言は、サトコに仲の良さを見せつけて諦めさせるための作戦でした。ところがサトコは一歩も引かず、状況はますます混迷！そんな中