日本時間２１時００分にメキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（10月）21:00 予想0.33%前回0.23%（前月比) 予想3.53%前回3.76%（前年比)