ＮＹ市場 この後のイベント 21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月） 予想0.33%前回0.23%（前月比) 予想3.53%前回3.76%（前年比) ナーゲル独連銀総裁、ジェファーソンFRB副議長、独連銀主催「Euro20+」討論会出席（質疑応答あり） 22:30 カナダ雇用統計（10月） 予想-2.0万人前回6.04万人（雇用者数・前月比) 予想7.2%前回7.1%（失業率) ビルロワドガロー仏中銀