ドル高・円安先行も値動き続かず、週末控えて調整色強いドル円１５３円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル高や円安が先行したが、取引中盤にかけては値動きが反転している。ドル円は東京市場で153円台割れから153円台半ばへと上昇。ロンドン序盤は高止まりしていたが、足元では153円トビ台へと反落している。クロス円も上昇一服。ユーロ円は177円台乗せまで買われるも、再び176円台へと反落。ポンド円は上