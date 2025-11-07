６日深夜放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が出演。夫でファッションブランド「ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ（ネイバーフッド）」のオーナー兼デザイナー・滝沢伸介さん（５８）との出会いや夫婦生活について語った。２０１０年に専業主婦から読者モデルとしてファッション誌「ＶＥＲＹ」に登場し、後に専属モデルとなりカリスマ的存在となった滝沢。番組では「